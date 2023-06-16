Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için teklif!

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferde gaza basan Beşiktaş, Rus orta saha Daler Kuzyaev için kulübü Zenit'e resmi teklif yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:29 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:38
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için teklif!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Rus futbolcu Daler Kuzyaev için harekete geçti.

A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş, Rus orta saha Daler Kuzyaev için kulübü Zenit'e resmi teklif yaptı. Bu sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan 30 yaşındaki deneyiml isim 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

DALER KUZYAEV KİMDİR?

15 Ocak 1993 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Kuzyaev, profesyonel futbol kariyerine Zenit'te başladı. Sırasıyla Svarog, Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny ve Akhmat Grozny formaları giydikten sonra 2017 yılında Zenit'e geri döndü. Orta sahanın merkezinde oynayan Kuzyaev'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları geldi! Mert Ramazan Demir deniz sezonunu açtı! Yorum yağdı
Muğla'da gerçekleşen korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı: Figen Çoban çocuklarının gözü önünde yakılarak öldürülmüş
Sevilla'dan F.Bahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor
F.Bahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy kararını verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Quaresma kararı! Transfer...
Beşiktaş'ta yerli harekatı!
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
TRT 1 CANLI İZLE 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler - Ermenistan maçı saat kaçta? Galler - Ermenistan maçı saat kaçta? 11:16
Malta - İngiltere maçı saat kaçta? Malta - İngiltere maçı saat kaçta? 11:10
Makedonya - Ukrayna maçı saat kaçta? Makedonya - Ukrayna maçı saat kaçta? 11:07
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! 10:56
Osayi Samuel'e yönetimden transfer şartı! Osayi Samuel'e yönetimden transfer şartı! 10:55
F.Bahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif F.Bahçe'ye İtalyan kanat! İşte yapılan resmi teklif 10:47
Daha Eski
F.Bahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy kararını verdi F.Bahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy kararını verdi 10:08
Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi! Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi! 10:01
Icardi olmazsa listede o yıldız var! Icardi olmazsa listede o yıldız var! 09:49
Beşiktaş'tan Quaresma kararı! Transfer... Beşiktaş'tan Quaresma kararı! Transfer... 09:39
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi takas! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi takas! 09:36
Sevilla'dan F.Bahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor Sevilla'dan F.Bahçe'ye dev transfer! Montella'nın prensi geliyor 09:24