TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Daler Kuzyaev için teklif!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Rus futbolcu Daler Kuzyaev için harekete geçti.

A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş, Rus orta saha Daler Kuzyaev için kulübü Zenit'e resmi teklif yaptı. Bu sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan 30 yaşındaki deneyiml isim 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

DALER KUZYAEV KİMDİR?

15 Ocak 1993 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Kuzyaev, profesyonel futbol kariyerine Zenit'te başladı. Sırasıyla Svarog, Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny ve Akhmat Grozny formaları giydikten sonra 2017 yılında Zenit'e geri döndü. Orta sahanın merkezinde oynayan Kuzyaev'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...