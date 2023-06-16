Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu siyah-beyazlılarda görmek istiyor.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu siyah-beyazlılarda görmek istiyor.
Söz konusu isimler Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile Fenerbahçe'de oynayan İrfan Can Kahveci.
Türkiye'ye dönmek isteyen Tufan'ın transferinde patronu Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtildi. Hull City'nin Ozan için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.
İrfan Can Kahveci için ise Fenerbahçe'nin 7.5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu için görüşmeler henüz resmi olarak başlamadı.
İrfan için önümüzdeki günlerde başkanlar düzeyinde bir görüşme olabileceği belirtildi.