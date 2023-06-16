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Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "En az 3, en çok 6 takviye yapacağız" açıklamasının ardından girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılarda ilk hedef kadroyu Türk oyuncularla güçlendirmek. Yönetim özellikle orta sahada yaşanan sıkıntıyı giderebilmek için harekete geçti. Kartal, Şenol Güneş'in eski öğrencileri için nabız yokluyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu siyah-beyazlılarda görmek istiyor.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Söz konusu isimler Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile Fenerbahçe'de oynayan İrfan Can Kahveci.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Türkiye'ye dönmek isteyen Tufan'ın transferinde patronu Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtildi. Hull City'nin Ozan için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

İrfan Can Kahveci için ise Fenerbahçe'nin 7.5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu için görüşmeler henüz resmi olarak başlamadı.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

İrfan için önümüzdeki günlerde başkanlar düzeyinde bir görüşme olabileceği belirtildi.

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