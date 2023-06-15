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Hüdai Budanur hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane basketbolcularından Hüdai Budanur vefat etti. Beşiktaş'ta bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihe yazdıran Budanur'un cenazesi dün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Beşiktaş kulübü, Budanur için başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Hüdai Budanur hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın efsane basketbolcularından Hüdai Budanur vefat etti. Beşiktaş'ta bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihe yazdıran Budanur'un cenazesi dün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Beşiktaş kulübü, Budanur için başsağlığı mesajı yayınladı.
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