Hüdai Budanur hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane basketbolcularından Hüdai Budanur vefat etti. Beşiktaş'ta bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihe yazdıran Budanur'un cenazesi dün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Beşiktaş kulübü, Budanur için başsağlığı mesajı yayınladı.
Beşiktaş'ın efsane basketbolcularından Hüdai Budanur vefat etti. Beşiktaş'ta bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihe yazdıran Budanur'un cenazesi dün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Beşiktaş kulübü, Budanur için başsağlığı mesajı yayınladı.