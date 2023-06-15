BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

Kadrosuna 3-4 takviye düşünen Beşiktaş'ın acelesi yok. Yönetim, maliyeti kulüp bütçesine uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek oyuncu hassasiyeti gösterirken gündeme Ozan Tufan ismi geldi.
Kadrosuna 3-4 takviye düşünen Beşiktaş'ın acelesi yok. Yönetim, maliyeti kulüp bütçesine uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek oyuncu hassasiyeti gösterirken gündeme Ozan Tufan ismi geldi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Hull City ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Tufan, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor. İngiltere'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen orta saha oyuncusunun bu konuda kulübünde transferinde kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtiliyor.
YÖNETİM BEKLEMEDE
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Hull City'nin ise 5 milyon avro civarında bonservis bedeli biçtiği Ozan Tufan'ın ayrılığı o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor.