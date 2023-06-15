BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

Beşiktaş yönetiminin de şu an için böyle bir girişimi yok. Ancak Ozan Tufan kulübüyle anlaşır ve geri dönüşü gündeme gelirse masaya oturmayı planlıyor. Ki Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan öğrencisi olan Ozan Tufan'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.



