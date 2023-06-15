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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu için flaş Ozan Tufan gelişmesi yaşanıyor. Şenol Güneş ile birlikte kariyerinin her döneminden yükseliş yaşayan milli futbolcu siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor ancak Hull City, Ozan Tufan için dikkat çeken bir bonservis bedeli belirledi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:43
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

Kadrosuna 3-4 takviye düşünen Beşiktaş'ın acelesi yok. Yönetim, maliyeti kulüp bütçesine uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek oyuncu hassasiyeti gösterirken gündeme Ozan Tufan ismi geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Hull City ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Tufan, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor. İngiltere'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen orta saha oyuncusunun bu konuda kulübünde transferinde kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

YÖNETİM BEKLEMEDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Hull City'nin ise 5 milyon avro civarında bonservis bedeli biçtiği Ozan Tufan'ın ayrılığı o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

Beşiktaş yönetiminin de şu an için böyle bir girişimi yok. Ancak Ozan Tufan kulübüyle anlaşır ve geri dönüşü gündeme gelirse masaya oturmayı planlıyor. Ki Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan öğrencisi olan Ozan Tufan'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig'e mi dönüyor?

Yabancı kontenjanı da düşünüldüğünde Ozan işi Beşiktaş adına cezbedici görünüyor.

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