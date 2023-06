Transfer mesaisini tam gaz sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş de gelişmeleri an be an yakından takip ediyor. Sürekli başkan Ahmet Nur Çebi ve transfer komitesi ile temasta olan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularla yapılan görüşmelerin durumu hakkında sıcak bilgi alıyor. Sürekli tesislerde çalışan Güneş, hem gelecek sezonun planlamasını hem de ay sonunda başlayacak yeni sezon hazırlıkları idman programını düzenliyor.