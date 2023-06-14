Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stoper harekatı! 2 isimden biri bitecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stoper harekatı! 2 isimden biri bitecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transferde teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda stoper bölgesine öncelik verdi. Stopere yapılacak takviye için iki aday öne çıktı. İlk tercih sözleşmesi biten Daniel Amartey... Bu isim olmazsa rota Bragalı Vitor Tormena’ya dönecek. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stoper harekatı! 2 isimden biri bitecek

Beşiktaş yönetimi, savunma hattına en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların listesinde, Daniel Amartey ve Vitor Tormena yer aldı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesine en az 1 takviye yapmayı planlıyor.

Transferdeki ilk tercih Daniel Amartey. Daniel Amartey'nin, 6,5 yıldır forması giydiği Leicester kulübüyle olan sözleşmesi bitti. İngiliz ekibiyle 145 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol 1 asist üretti. Amartey, Gana Milli Takım formasını ise 48 kez terletti.

Listedeki diğer isimse Vitor Tormena. Braga forması giyen Brezilyalı stoper, geçen transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Amartey ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Ganalı oyuncudan istediği sonucu alamazsa rotasını Tormena'ya çevirecek.

Beşiktaş yönetimi transferde, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hızlı hareket etmeyi planlıyor. Kadrodaki eksiklerin bir an önce giderilmesi ve transferlerin yurt dışı kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

DİĞER
Güzeller güzeli oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...
Cimbom'dan 3 teklife ret!
F.Bahçe'nin Dzeko teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Rus maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı
Kondogbia'da kıran kırana pazarlık!
Karnesinde 2 olan Teşekkür, Takdir Belgesi alabilir mi?
Takdir, teşekkür belgesi hesaplama (ortalama ve puana göre)
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:41
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 00:40
Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! 00:40
G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! 00:40
Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız 00:40
Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! 00:40
Daha Eski
F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam 00:40
Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... 00:40
Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." 00:40
Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor 00:40
F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu 00:40
F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... 00:40