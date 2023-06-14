Ante Rebic’te rakip çıktı

Alman ekipleri Wolfsburg ve E. Frankfurt, Beşiktaş'ın istediği Rebic'e talip oldu. Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde. Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu bu sezon 3 gol, 2 asistle oynadı.