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Vitor Tormena harekatı

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Braga’nın 27 yaşındaki yıldızı Vitor Tormena için Portekiz ekibinin kapısını ikinci kez çalıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
Vitor Tormena harekatı

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Braga'nın 27 yaşındaki savunma oyuncusu için ikinci kez harekete geçti. Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen tecrübeli stoper için, ara transfer döneminde de bir girişim yapılmış ancak kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı. Portekiz temsilcisinin sezonun bitmesiyle birlikte Tormena için bu kez tekliflere açık. Beşiktaş'ın 1 sezon daha sözleşmesi kalan oyuncu için ara transferde önerdiği 3.5 milyon euro'nun altında bir teklifte bulunması bekleniyor.

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