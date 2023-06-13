Rebic ısrarı

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "En az 3, en fazla 6 takviye yapacağız" açıklamasının ardından transfer görüşmeleri de hız kazandı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süreden beri takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin, Milan'ın 29 yaşındaki yıldızı Rebic için kiralama teklifini yinelediği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Milan'ın Ante Rebic için gelecek teklifleri dinlemeye istekli olduğunun farkında.

TRANSFER PAZARLIKLARI BAŞLADI

Siyah-beyazlıların bu durumu bildiği için Milan'a bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu teklifin ise kiralık olduğu aktarıldı. Ancak İtalyan devinin 29 yaşındaki yıldızı kiralık olarak değil bonservisiyle göndermeyi planladığı yazıldı. Milan'ın, Rebic'in bonservisi için 7-8 milyon euro civarında bir bedel talep ettiği bildirildi. Rebic'in ise senelik 3.5 milyon euro maaş istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yetkililerin önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek hem Milan'lı yetkililer, hem de oyuncunun menajeriyle bir araya geleceği ve son teklifini sunacağı ifade edildi.

Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunan Rebic, bu sezon 31 maçta toplam bin 229 dakika süre aldı. Hırvat futbolcu 3 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.