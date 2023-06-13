Haberler Beşiktaş Derbilerden 7 puan geldi

Derbilerden 7 puan geldi

Beşiktaş, bu sezon oynadığı derbi maçlarda hanesine 7 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakalarda birer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
Derbilerden 7 puan geldi

Beşiktaş, sahasında 0-0 berabere kaldığı sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sahasında ise rakibini 3-1 yendi.

23 GALİBİYET ALDILAR

Beşiktaş, bu sezon Spor Toto süper ligde 2'si hükmen olmak üzere 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 78 gol (6 gol hükmen galibiyetten) atarken, kalesinde ise 36 gole engel olamadı. Ligde bu sezon 5 kırmızı ve 75 sarı kart gören Kara Kartal, 2022-23'te toplam 146 kez oyuncu değişikliğine başvurdu.

İSTİKRAR ABİDESİ FERNANDES

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, bu sezon kara Kartal'ın en istikrarlı ismi oldu. Gedson Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta toplam 2 bin 672 dakika sahada kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu, sadece 1 müsabakada sarı kart cezası nedeniyle görev yapamadı.

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