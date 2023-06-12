Haberler Beşiktaş Maxim Antep’e dönüyor

Maxim Antep’e dönüyor

Gaziantep FK'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdiği Alexandru Maxim'in yeni sezonda Gaziantep'e kesin dönüş yapacağı öğrenildi. Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcu için istenen bonservis ücretini yüksek bulunca transferi yapmaktan vazgeçti. Gaziantep FK, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Maxim Antep’e dönüyor
Gaziantep FK'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdiği Alexandru Maxim'in yeni sezonda Gaziantep'e kesin dönüş yapacağı öğrenildi. Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcu için istenen bonservis ücretini yüksek bulunca transferi yapmaktan vazgeçti. Gaziantep FK, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro istedi.
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