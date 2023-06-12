Maxim Antep’e dönüyor

Gaziantep FK'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdiği Alexandru Maxim'in yeni sezonda Gaziantep'e kesin dönüş yapacağı öğrenildi. Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcu için istenen bonservis ücretini yüksek bulunca transferi yapmaktan vazgeçti. Gaziantep FK, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro istedi.
Gaziantep FK'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdiği Alexandru Maxim'in yeni sezonda Gaziantep'e kesin dönüş yapacağı öğrenildi. Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, bu futbolcu için istenen bonservis ücretini yüksek bulunca transferi yapmaktan vazgeçti. Gaziantep FK, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro istedi.