Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. İngiltere'ye dönmek isteyen Faslı stoper Romain Saiss'in alternatifi Süper Lig'den bulundu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle İngiltere'ye dönmek istediğini bildiren Romain Saiss'in yerine oyuncu arayışını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Hürriyet'te yer alan habere göre Avrupa'dan çok sayıda fubolcuyu takibe alan siyah beyazlı kulübün scout ekibinin Türkiye'den tavsiye ettiği ilk isim, Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Boşnak oyuncunun transferi için çalışmaların başladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Boşnak stoperin tekniği ve oyun zekası ile 2002-2004 yılları arasında iki sezon oynayan Zago'yu hatırlattığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Sağ ve sol stoper mevkilerinin yanı sıra sol bek olarak da oynayabiliyor. Nihad Mujakic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 8 karşılaşmaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den...

Bosna Hersek'te FK Sarajevo altyapısından yetişen Mujakic, bu kulübün A takımının yanı sıra Belçika'da KV Kortrijk, Beveren ve Hırvatistan'da Hajduk Split'te forma giydi. Ankaragücü, Boşnak oyuncuyu sezon başında 500 bin euro'ya aldı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses isyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikon memelerini patlattı
G.Saray'dan Devler Ligi planı!
Yıldız isim için Erdem Timur kolları sıvadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan stoper harekatı!
Kartal'dan 10 numara hamlesi!
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
Emekli zammı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... 09:19
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! 09:09
Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" 08:59
Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" 08:37
Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! 01:11
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! 01:11
Daha Eski
F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! 01:11
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! 01:11
Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... 01:11
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! 01:10
Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon 01:10
F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... 01:10