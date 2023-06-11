Sakat (!) Saiss idmanda

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği konuşulan Saiss'in son yaptığı tepki çekti. Beşiktaş'ta topuğundaki sakatlık nedeniyle son 2 maçta forma giymeyen ve yaklaşık 20 gündür antrenmanlara da çıkmayan Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda antrenmanlara başladı. Fas Milli Takımı'nın resmi hesabı, idmanda Saiss ve Hakim Ziyech'in olduğu fotoğrafı paylaşırken bu durum Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Beşiktaş'tan ayrılmak istediği konuşulan Saiss'in son yaptığı tepki çekti. Beşiktaş'ta topuğundaki sakatlık nedeniyle son 2 maçta forma giymeyen ve yaklaşık 20 gündür antrenmanlara da çıkmayan Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda antrenmanlara başladı. Fas Milli Takımı'nın resmi hesabı, idmanda Saiss ve Hakim Ziyech'in olduğu fotoğrafı paylaşırken bu durum Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.