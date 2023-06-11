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Nathan Redmond geri sayımda

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Redmond'un takımda kalması için yoğun çaba harcıyor. İngiliz oyuncuya daha önce 1+1 senelik anlaşma öneren siyah-beyazlıların son olarak 2+1 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi. Redmond'a sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi bekleniyor. Eşini İstanbul'da kalmaya ikna etmeye çalışan Redmond, Premier Lig'de beklediği ve istediği teklifi bulamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Nathan Redmond geri sayımda
Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Redmond'un takımda kalması için yoğun çaba harcıyor. İngiliz oyuncuya daha önce 1+1 senelik anlaşma öneren siyah-beyazlıların son olarak 2+1 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi. Redmond'a sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi bekleniyor. Eşini İstanbul'da kalmaya ikna etmeye çalışan Redmond, Premier Lig'de beklediği ve istediği teklifi bulamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.
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