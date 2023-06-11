Haberler Beşiktaş İrfan'a yeşil ışık

İrfan'a yeşil ışık

Güneş’in beğendiği isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci için Beşiktaş devrede. Ayrılmak isteyen 27 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerden kolaylık bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
İrfan'a yeşil ışık

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden birinin, F.Bahçe'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajerine ileten İrfan Can Kahveci olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncunun ayrılık düşüncesinin ardından Beşiktaşlı yetkililerin devreye girdiği ifade edildi. İrfan Can Kahveci'nin menajerinin, yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş ile iletişime geçtiği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de oyuncuyu beğendiği ve siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferi için şartları zorlayacağı aktarıldı.


TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK


F.Bahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı yıldız futbolcunun olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun gidişine onay verecek. Asıl mevkii sağ kanat olan tecrübeli futbolcu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. İrfan Can Kahveci bu sezon F.Bahçe'de 41 maça çıktı; 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 349 resmi maça çıkan İrfan, bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 46 da asist yaparak toplamda 93 gole direkt olarak katkı sağladı.


İrfan Can, kariyerinde en çok Başakşehir (150) formasını giyerken, en çok gol (19) ve en çok asisti de (16) bu forma altında gerçekleştirdi.

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