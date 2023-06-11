Cenk, Temmuz’a hazır olsun!

Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun'un, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık teknik heyetin keyfini kaçırdı. Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcının kulüp doktorlarına ameliyat olmasına gerek görülmeyen Cenk Tosun'la ilgili "Onu Temmuz ayı sonunda oynanacak Avrupa maçlarına mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi.
Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun'un, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık teknik heyetin keyfini kaçırdı. Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcının kulüp doktorlarına ameliyat olmasına gerek görülmeyen Cenk Tosun'la ilgili "Onu Temmuz ayı sonunda oynanacak Avrupa maçlarına mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi.