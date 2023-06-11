Haberler Beşiktaş Cenk, Temmuz’a hazır olsun!

Cenk, Temmuz’a hazır olsun!

Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun'un, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık teknik heyetin keyfini kaçırdı. Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcının kulüp doktorlarına ameliyat olmasına gerek görülmeyen Cenk Tosun'la ilgili "Onu Temmuz ayı sonunda oynanacak Avrupa maçlarına mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Cenk, Temmuz’a hazır olsun!
Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun'un, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık teknik heyetin keyfini kaçırdı. Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcının kulüp doktorlarına ameliyat olmasına gerek görülmeyen Cenk Tosun'la ilgili "Onu Temmuz ayı sonunda oynanacak Avrupa maçlarına mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi.
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