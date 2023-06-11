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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki yıldız isme, Atalanta da talip oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 15:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Hien için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan kulübü Atalanta'nın da başarılı stopere talip olduğu ortaya çıktı. Atalanta'nın bu transfer için 8 milyon euro ayırdığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Beşiktaş'ın ise ayırdığı bütçe 6 milyon euro civarındaydı. Eğer Atalanta'nın ayırdığı bütçe ile ilgili haberler doğruysa siyah-beyazlı kulübün de fiyatı artırması gerekecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Teknik direktör Şenol Güneş'in de Isak Hien için onay verdiği ifade edilirken siyah-beyazlı kurmayların bu hafta içinde Verona ile masaya oturmasının beklendiği de gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

İsmi daha önce Türk takımları ile anılan Hien, 24 yaşında ve 1.91 boyunda. Hien ilki geçen yıl olmak üzere 5 kez İsveç Milli Takım formasını da giydi.

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