BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde dişli rakip! 8 milyon euro...

Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı.
Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı.
Hien için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan kulübü Atalanta'nın da başarılı stopere talip olduğu ortaya çıktı. Atalanta'nın bu transfer için 8 milyon euro ayırdığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın ise ayırdığı bütçe 6 milyon euro civarındaydı. Eğer Atalanta'nın ayırdığı bütçe ile ilgili haberler doğruysa siyah-beyazlı kulübün de fiyatı artırması gerekecek.
Teknik direktör Şenol Güneş'in de Isak Hien için onay verdiği ifade edilirken siyah-beyazlı kurmayların bu hafta içinde Verona ile masaya oturmasının beklendiği de gelen haberler arasında.
İsmi daha önce Türk takımları ile anılan Hien, 24 yaşında ve 1.91 boyunda. Hien ilki geçen yıl olmak üzere 5 kez İsveç Milli Takım formasını da giydi.
Sağ ayaklı olan Isak Hien hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor.