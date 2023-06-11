BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı

Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında...
Ancak Beşiktaş'ın teklifinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.
Ante Rebic Fenerbahçe'nin de gündeminde yer almıştı.
Rebic 42 kez Hırvatistan Milli Takım forması giymiş ve 3 gol atmıştı.