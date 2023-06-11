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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların, Milan forması giyen Rebic için resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı

Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan kulübüne resmi teklif yaptığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı

Ancak Beşiktaş'ın teklifinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.

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