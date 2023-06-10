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Beşiktaş'tan Kamara için 6 milyon euro!

Glasgow Rangers'ın Finlandiyalı oyuncusu Glen Kamara için siyahbeyazlılar bekmeye geçti. Ada basınında Beşiktaş ile birlikte Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. Sheffield United ücrette anlaşıldığı taktirde oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Ancak Glasgow Rangers yönetimi Kamara'yı elden çıkarmak için 5-6 milyon euro kazanç elde edilmesi halinde bu transfere yeşil ışık yakacağı belirtildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Kamara için 6 milyon euro!
Glasgow Rangers'ın Finlandiyalı oyuncusu Glen Kamara için siyah-beyazlılar bekmeye geçti. Ada basınında Beşiktaş ile birlikte Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. Sheffield United ücrette anlaşıldığı taktirde oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Ancak Glasgow Rangers yönetiminin, Kamara'yı elden çıkarmak için 5-6 milyon euro kazanç elde edilmesi halinde bu transfere yeşil ışık yakacağı belirtildi.
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