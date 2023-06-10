Haberler Beşiktaş Dervişoğlu listeye girdi

Dervişoğlu listeye girdi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş, yerli golcüyü gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı ekip, bir dönem G.Saray'da da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Brentford'da 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Halil, G.Saray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyerken, 8 gol attı, 3 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Dervişoğlu listeye girdi
Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş, yerli golcüyü gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı ekip, bir dönem G.Saray'da da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Brentford'da 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Halil, G.Saray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyerken, 8 gol attı, 3 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında.
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