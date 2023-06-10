Cenk planları bozdu!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak. duhuliye.com'un haberine göre Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek. Beşiktaş, Konferans Liginde oynayacağı eleme nedeniyle sezonu erken açacak ve Cenk Tosun bu maçlarda olmayacak. Yönetim bu nedeniyle bir forvet takviyesi yapma kararı aldı.