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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda önceliğini savunma hattına verdi. Siyah-beyazlı takım aradığı ismi İtalya'da buldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 12:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, stoper pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

MAÇLARI TAKİP EDİLDİ

Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

2026'ya kadar Verona ile sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'tan gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Hien'in, İsveç dışında Burkina Faso vatandaşlığı da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

SAVUNMANIN SİGORTASI

Çeşitli ülkelerden transfer teklifleri alan Faslı oyuncu Romain Saiss'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, savunmada güven veren bir isim olması sebebiyle 24 yaşındaki Isak Hien'i düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan savunmaya takviye! Çizme'den...

1.91 boyundaki futbolcu, İtalya'da 'savunmanın sigortası' olarak tanımlanıyor. Daha önce de Türk takımlarıyla anılan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan Hien, Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti.

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