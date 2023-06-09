TFF başkanını şikayet edeceğiz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu benim demokratik hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Bir Beşiktaş başkanının bir hafta içinde 3 kere ceza kuruluna göndermek ne anlama geliyor bilmiyorum. Kurullar adaletliyse, TFF başkanının Beşiktaş ile ilgili rencide edici ifadelerinden dolayı biz de kendisini kurullarda cezalandırılmak üzere talepte bulunacağız. Beşiktaş büyük bir camiadır, rencide edici cümleler kuramazsınız."

"Benim TFF başkanıyla şahsi bir problemim olamaz. Beşiktaş camiasıyla ilişkisi benim ona tavrımı belirleyecek. Şu ana kadar hoş tavırla karşılaşmadık. Kendisi kötü niyetli değil ama bunu camiama da göstermesi gerekiyor. Eğer orada göreve devam etmek istiyorsa bunu hissettirmesi lazım. Tüm spor camiasında federasyon başkanının Beşiktaş'a karşı bir husumeti ve takıntısı olduğu algısı var. 'Gel başkan, bunu düzelt' diyorum. Bize karşı tavırlarınızda iyi niyetliyseniz bunu gösterin!"