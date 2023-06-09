Bombardıman

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in puan hesabıyla alakalı yaptığı açıklamalar için Başkan Çebi, "6 puan olsa da ofsaytımsı olsa da ne fark eder gibi söylemleri var. Siz 6 puanınızı silersiniz, 3 puan da Sivas maçını eklerseniz toplam 9 puan eder, çok şey fark eder. Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Lig bitmiş, 8 puan fark yapmışsınız, ne fark eder diyorsunuz. Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz. Zafer sarhoşluğudur anlıyorum ama çıkıp özür dilemeli" dedi.

YA 5 PUAN FARK OLSAYDI?



Başkan Çebi şöyle devam etti: "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?"

SADECE ADALET İSTEDİK



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin; "Bir takım çıkıp, diğerleri 6, ben 1 puan aldım. İptal edin' diyor. Akla zarar bir şey, mantığı yok" şeklindeki açıklamalarına Ahmet Nur Çebi, şöyle cevap verdi: "Bu kocaman bir yanlıştır. Ona da soruyorum; eğer fark 5 olsaydı bu açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz? İşin başından beri algı oluşturuldu. Biz adalet istedik. Bizim adaletli dediğimiz sistemin mantık dışı olduğu söyleniyor. Son dönemlerde Beşiktaş ile ilgili söylemleriniz camiamızda rahatsızlık oluşturdu. Beşiktaş camiasına özür borcunuz olduğunuzu düşünüyorum. Beşiktaş ile barışmak adına bunu yapmanızı bekliyorum. Eğer TFF başkanlığı yapacaksanız tüm takımlara eşit mesafede olduğunuzu hissettirmek zorundasınız."



JESUS'UN ARKASINDA DURUN



Başkan Çebi, "TFF'nin tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek şöyle devam etti: "O gün konuşmayanların bugün konuşmasını da abes buluyorum. Jesus, Fenerbahçe'nin hocası, ifadeleri ortada. Bugün G.Saray şampiyon olmuşsa F.Bahçe'nin de katkısı var. Bilerek, bilmeyerek Jesus'un arkasında durun. Adam benim söylediklerimi anlatmaya çalışıyor. Herkes sonuca gitmeye çalışıyor. Sonu neyse ona göre ahkam kesmeye çalışıyorsunuz."



KONUŞMAYA KORKUYORLAR



Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak hatalı işler yapıldığını savunan Başkan Çebi, "Birçok tartışma oluyor. Zamanında hakemlere itiraz edenler, geri geldiklerinde iyi ki geldi dediler. Herkes fikirlerini açıkça söylemeye çekiniyor. Kimse fikirlerini söylediği için ceza alamaz ama siz bunu uyguladığınız için herkes çekiniyor. Son toplantıda herkes konuyu ağzında yuvarlıyor. Ben Kulüpler Birliği'nin çoğunun mevcut yönetiminden memnun olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR!



UEFA'nın uygulamalarıyla, TFF'nin uygulamalarının farklı olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, "UEFA'nın uygulamalarına bakın, oynanmamış maçlar için ne kararlar verildi! Ukrayna savaşında ne oldu mesela? Madem öyle, ekonomik sıkıntılar var, o zaman siz de temiz kağıdı istemeyin! Çifte standart bu! Biz puan kovalamadık, adalet kovaladık! UEFA'ya puan sistemiyle ilgili yazı gönderdik. Net cevap geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.



3 TRANSFER YAPACAĞIZ



Yeni sezon transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Minimum 3 çok iyi oyuncuyla takviye yapmak istiyorum. Gidenlerle birlikte 5-6 olabilir. Redmond son zamanlarda başarılı olan bir futbolcumuz. Kendisiyle görüşmelerde sona yaklaştık. Son demek imza atılması demek. Henüz o imzayı atmadık, bizimle yola devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendisinin de istekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Saiss'in de devam etmesini istiyoruz. Ben kendisini sevip sayarım. İyi bir karakterdir. Kendisiyle ilgili bize ne geleceğini bilmiyorum. Ben yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Bir şey gelince kamuoyuyla paylaşırız. Tayfur Bingöl'ün opsiyonu var, oturup konuşacağız. James Rodriguez ise gündemimizde yok" diye konuştu.



SAKATLIKLAR YAKAMIZI BIRAKMADI



Sezon başında iyi bir takım kurduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Son maçta bile 4 önemli futbolcumuzun sakatlığı vardı. Ghazzal'ı sakatlıklardan dolayı kullanamadık. Kalecimiz son derece başarılı maçlar çıkardı. Sezon başı geç geldi. Josef çok değerli futbolcumuzdu, onun da sakatlığı eklendi. Değerli oyuncularımızın sakatlığı bizi kurguladığımızın dışına taşımıştır" dedi.



ÇEBi'DEN iNCiLER...



Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik.



Altyapıyla ilgili iyi bir süreç geçiriyoruz. Mehmet Ekşi hocamız çok başarılı. U19'da bir penaltıyla şampiyonluk kaybettik. U17 iyi geliyor. 3. tesis bir bataklıktı orayı toparladık. Arkasına bir yurt yapmaya başlıyoruz



Bu sezon bir seçim atmosferi yaratılmıştır. Nedenini hala anlamış değilim. Bunu yapanlar Beşiktaş'ı seviyorlarsa yaptıklarının doğru olmadığını bilmeliler. Seçim atmosferi, başarısızlık üzerine kurgulanmış ise yanlıştır.



Adaletin tecelli edeceği, depremin olmadığı, kötülüklerin yaşanmadığı güzel bir sezon olmasını diliyorum. Geldiğimizden beri zor günler yaşadık. Beşiktaş'ın şu anda ödenmemiş bir kuruş borcu yoktur.



Stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. En iyisini yapmaya çalışacağız. Umuyorum ki güzel bir şekilde o konuyu noktalayacağız. Yönetim olarak bunun için büyük bir çaba harcıyoruz.



TFF başkanını desteklemiyorum diye beni Disiplin Kurulu'na gönderecek hali yoktur herhalde. Kendiniz incinmişsiniz diye iki ayda Beşiktaş'tan beş milyon lira tahsil etmişsiniz. Gidin orada ifadenizi verin.