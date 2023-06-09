BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada tamamladı.
Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda da büyük bir ödülün sahibi olacaktı.
Siyah-beyazlı takım, evinde Konyaspor'u yenseydi F.Bahçe'yi ikili averajda geçerek 26.5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı.
Kartal, yeşil-beyazlılar karşısında 6 dakika içinde yediği goller sonrası sezonu 3. sırada tamamladı ve 19.9 milyon lirayı kasasına koydu.
Beşiktaş böylece 6.6 milyon TL'lik farktan oldu.