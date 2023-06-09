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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'la berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlı takım, ikinciliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırarak önemli bir gelir kaybı yaşadı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 08:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!

Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda da büyük bir ödülün sahibi olacaktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!

Siyah-beyazlı takım, evinde Konyaspor'u yenseydi F.Bahçe'yi ikili averajda geçerek 26.5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı.

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