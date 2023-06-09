6 dakikada 6.6 milyon uçtu gitti!

Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda da büyük bir ödülün sahibi olacaktı. Beşiktaş evinde Konyaspor'u yenseydi F.Bahçe'yi ikili averajda geçerek 26,5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Kartal, yeşil-beyazlılar karşısında 6 dakika içinde yediği goller sonrası sezonu 3. sırada tamamladı ve 19.9 milyon lirayı kasasına koyarken; 6.6 milyon TL'lik farktan oldu.
Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda da büyük bir ödülün sahibi olacaktı. Beşiktaş evinde Konyaspor'u yenseydi F.Bahçe'yi ikili averajda geçerek 26,5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Kartal, yeşil-beyazlılar karşısında 6 dakika içinde yediği goller sonrası sezonu 3. sırada tamamladı ve 19.9 milyon lirayı kasasına koyarken; 6.6 milyon TL'lik farktan oldu.