BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Beşiktaş, Süper Lig'i Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kapatacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'i Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kapatacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Gelecek sezon şampiyonluk için yeniden iddiasını yükseltmek isteyen Kara Kartal, transfer çalışmalarını yeniden hızlandırdı.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın listesinde 40 futbolcu var. Bu havuzda yer alan isimler, Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde forma giyiyor.
İLK KRİTER BONSERVİSSİZ OLMASI
Beşiktaş'ın transferdeki ilk yönü bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis gerektiren transferler için üst limit 3 milyon Euro olarak belirlendi.
Ayrıca yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak.