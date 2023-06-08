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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, listedeki 40 futbolcu için nabız yoklayacak. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 11:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Beşiktaş, Süper Lig'i Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kapatacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde sezonu 2. sırada tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Gelecek sezon şampiyonluk için yeniden iddiasını yükseltmek isteyen Kara Kartal, transfer çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın listesinde 40 futbolcu var. Bu havuzda yer alan isimler, Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

İLK KRİTER BONSERVİSSİZ OLMASI

Beşiktaş'ın transferdeki ilk yönü bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis gerektiren transferler için üst limit 3 milyon Euro olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan transfer harekatı! Tam 40 isim...

Ayrıca yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak.

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