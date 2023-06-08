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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor | CANLI

Son dakika BJK haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 12:41 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 13:30
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Biz de görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi yaratıldı. Bir mücadele, bir savaş elbirliğiyle yürütülür.

"TRANSFERLER GELECEK"

Sezon bitti, yeni sezona başlayacağız. 2-3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı buradan açıklamak istiyorum.

REDMOND VE SAISS KALACAK MI?

Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu. Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyorum ve sayıyorum. İyi bir karakter. Kendisinden ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, yola devam edeceğimizi düşünüyorum.

"DURSUN ÖZBEK BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder. Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.

"ELİNDE BİR ŞEY VARSA AÇIKLAMALISIN"

Erden Timur Bey'in evrakları veya duyduklarını lig bittikten sonra söyleyeceğim dediğini kamuoyu hala unutmadı. Birilerini baskı altına alan davranışlar doğru değildir. Elinde bir şey varsa süratle açıklaması gerekiyor. Ligi bitirtmem diyorlar, e lig bitti.

"G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA F.BAHÇE KATKISI VAR"

Galatasaray'a şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var! Jorge Jesus konuştu, arkasında durun.

"TFF TÜM TAKIMLARA EŞİT DAVRANMALI"

Kasıtlı algı yapıldı. Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var. Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var. Bunu yapmanızı talep ediyorum. TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz.

Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor, alınmış kararlar uygulanıyor. Alınacak kararlar değil, alınmış kararlar uygulanıyor.

"UEFA'DAN CEVAP EKSİK GELDİ!"

Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız.

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