Haberler Beşiktaş 3 attılar 3 yediler

3 attılar 3 yediler

Beşiktaş, ligin son haftasında iki kez öne geçtiği maçta Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı ve sezonu ikinci sırada bitirme şansını kullanamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
3 attılar 3 yediler

Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor'la Vodafone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladıSiyah- beyazlılar, Gedson ve Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, Konya'nın ilk golü 45'te Oğulcan'dan geldi. Konyaspor 47'de Mahir ve 51'de Pozuelo'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62'de Tayfur Bingöl kaydetti. 90+1'de Aboubakar'ın kafa vuruşu direkten geri geldi.

GÜNEŞ'LE İLK KEZ ÜÇ GOL YEDİLER
Beşiktaş sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Güneş'in bu sezonki görev süresinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü. Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah- beyazlılar, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, F.Bahçe'yi de 4-2 mağlup etti, G.Saray'a ise 2-1 yenildi. Beşiktaş, teknik direktör Güneş öncesi dönemde de Alanya ile 3-3 berabere kalarak rakibinin attığı 3 gole engel olamamıştı.

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