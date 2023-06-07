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UEFA’ya başvurduk!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır, bu konuyla ilgili olarak UEFA’ya gerekli başvurumuzu da yaptık” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
UEFA’ya başvurduk!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ülkemizi yasa boğan depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtti. Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." Siyah-beyazlı futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar karşısında mutlu olduklarını aktaran Çebi, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum" diye görüş belirtti.

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