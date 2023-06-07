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Kartal ikincilik peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor’u ağırlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Kartal ikincilik peşinde

Siyah-beyazlılarda tek hedef zorlu maçtan 3 puan çıkartarak sezonu ikinci sırada tamamlamak. Şenol Güneş'in talebeleri, bu sezon ligde F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda aynı puandaki rakibinden üstün durumda.

Beşiktaş ile Konyaspor ligde 44. kez karşı karşıya. Siyah-beyazlılar geride kalan 43 maçta 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. 79 gol atan Kara Kartal, kalesinde 40 gol gördü.

İÇERDE 42 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında ise sadece 12 gol gördü. Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kara Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

MASUAKU CEZALI

Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Saiss, Onur Bulut, Ghezzal, Redmond ve Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Tayfur, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Michalak, Pozuelo, Moreno, Diouf.

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