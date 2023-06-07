Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

İÇERDE 42 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında ise sadece 12 gol gördü. Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kara Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.