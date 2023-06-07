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Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar rakibini mağlup ederek sezonu Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada tamamlamak istiyor. Maç öncesi ise mücadele ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 16:15
Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Siyah-beyazlılarda tek hedef zorlu maçtan 3 puan çıkartarak sezonu ikinci sırada tamamlamak. Şenol Güneş'in talebeleri, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda aynı puandaki rakibinden üstün durumda.

Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Beşiktaş ile Konyaspor ligde 44. kez karşı karşıya. Siyah-beyazlılar geride kalan 43 maçta 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. 79 gol atan Kara Kartal, kalesinde 40 gol gördü.

Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

İÇERDE 42 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında ise sadece 12 gol gördü. Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kara Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

MASUAKU CEZALI

Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Saiss, Onur Bulut, Ghezzal, Redmond ve Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Tayfur, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Michalak, Pozuelo, Moreno, Diouf.

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