Beşiktaş Süper Lig'de 2.lik aşkına! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Siyah-beyazlılarda tek hedef zorlu maçtan 3 puan çıkartarak sezonu ikinci sırada tamamlamak. Şenol Güneş'in talebeleri, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda aynı puandaki rakibinden üstün durumda.
Beşiktaş ile Konyaspor ligde 44. kez karşı karşıya. Siyah-beyazlılar geride kalan 43 maçta 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı. 79 gol atan Kara Kartal, kalesinde 40 gol gördü.
İÇERDE 42 PUAN TOPLADI
Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında ise sadece 12 gol gördü. Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kara Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.