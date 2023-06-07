BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1'de şifresiz izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.

Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

KARTAL'IN İÇ SAHA KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.

Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

ARTHUR MASUAKU SON MAÇTA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.