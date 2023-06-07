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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 22:55 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 23:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibiyle 3-3 berabere kalarak ikinci olma fırsatını tepti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Oynayacağımız oyun hem üstün olmalı hem de sonuç düşündüğümüz gibi olmalıydı. Bütün olarak kazanmamız gerekiyordu ancak oyun olarak düşündüğümüzün altındaydık. Hızlı, tempolu, temaslı agresif oynamadık.Rakibimizi kutlamak lazım. Biz de eksikliğimizi görmüş olduk. Taraftarın bu kadar destek olduğu bir maçta, 2 puan kaybederek 2.'lik üzüntüsü yaşadık. Tatile böyle gitmek benim için üzücü. Yine de oyuncuları başarılı sayıyorum."

"Atiba'nın vedası. Kaybettiğimiz 2 puan. Cenk'in sakatlığı. Kötü bir gün oldu. Hüzünle ayrılıyoruz bu geceden."

"Bizim için 3.'lük beklediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Biz geldiğimizden beri sıralamaya bakamadan en iyi yerde bitireceğimizi söylüyorduk. Kendi sahamızda bu kadar sıcak sevgi gösterisinde bulunan seyircimiz varken kazanmamız gerekiyordu ama olmadı."

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