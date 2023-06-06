Zaferle kapatalım

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak sezonun kapanış karşılaşması olan Konyaspor maçına çevrildi. Son haftaya ezeli rakibi F.Bahçe ile aynı puanda giren siyah-beyazlılar, Konya karşılaşmasını kazanarak ikili averajdaki üstünlüğünü de kullanarak sezonu ikinci sırada tamamlamayı planlıyor. Futbolcularıyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Elbette hedefimiz mutlu sona ulaşmaktı ama beklenmedik kayıplar nedeniyle bunu başaramadık" dedi ve şöyle devam etti:



SON DÜDÜK ÇALSIN, KONUŞACAĞIZ



"İlk günden bu yana bizi sonuna kadar destekleyen, her daim yanımızda olan taraftarımıza sevinç çığlıkları attıramadık. Şimdi önümüzdeki Konyaspor maçını kazanarak sezonu ikinci sırada tamamlayalım ve camiamıza en azından bir tebessüm ettirelim." Tecrübeli teknik adam, sözleşmesi sona erecek ve kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak da, "Son maçımızın bitiş düdüğüne kadar her şeyi bir kenara bırakın. Sonrasında tüm konuları hep birlikte ya da ikili görüşmeler yaparak konuşup herkes için en iyi karar neyse onu alırız" dedi.

MAÇ BAŞINA 2.36 PUAN



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon 22 maçta (Hükmen kazanılan maçlar hariç) 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 49 gol atarken, kalesinde ise sadece 19 gol gördü. Kara Kartallar, Güneş yönetiminde maç başına 2.36 puan almayı başardı. Valerien İsmael ise maç başına 1.72 puan alabilmişti.