Üçüncülük can yakar!

Siyah-beyazlılar tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi. Siyah-beyazlılar yarın akşam Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli. Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. İşte o farklar:



2. BiTiRiRSE:



Pijaka FCSB Rosenborg Guimares AEK Hapoel BS S.Tirnava Djungarden



3. BiTiRiRSE:



Juventus Roma Aston Villa Monaco Rennes Olympiakos Basel Dinamo Kiev