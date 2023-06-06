Haberler Beşiktaş Üçüncülük can yakar!

Üçüncülük can yakar!

Beşiktaş’ın, ligi üçüncü bitirirse Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus, Roma, Monaco, Aston Villa gibi takımlar olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Üçüncülük can yakar!

Siyah-beyazlılar tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi. Siyah-beyazlılar yarın akşam Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli. Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. İşte o farklar:


2. BiTiRiRSE:


Pijaka FCSB Rosenborg Guimares AEK Hapoel BS S.Tirnava Djungarden


3. BiTiRiRSE:


Juventus Roma Aston Villa Monaco Rennes Olympiakos Basel Dinamo Kiev

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldızın yeni adresini duyurdular! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde eleştirilmişti...
Oyuncu Serenay Sarıkaya parasının kıymetini biliyor: Denize sıfır bir aylığına....
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!
İşte G.Saray'da Devler Ligi'nin yol haritası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi
Atiba'nın alternatifli bulundu! Sürpriz orta saha
hacamat faydaları ve 2023 hacamat takvimi
Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman?
2023 KPSS geç başvuru ekranı ÖSYM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu: Gururluyum Hakan Çalhanoğlu: Gururluyum 01:38
Buyrun kongreye! Buyrun kongreye! 01:32
Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! 01:27
Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! Stutgart Bundesliga'da kalmayı başardı! 01:26
Hamsik’e plaket Hamsik’e plaket 01:26
Uğurcan’dan yalanlama Uğurcan’dan yalanlama 01:25
Daha Eski
Youri müjdesi Youri müjdesi 01:23
Mantığı yok Mantığı yok 01:21
Alman basınından G.Saray iddiası! Gurbetçi orta saha listede Alman basınından G.Saray iddiası! Gurbetçi orta saha listede 00:57
Tielemans'tan G.Saray'a müjde! Tielemans'tan G.Saray'a müjde! 00:57
Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması! Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması! 00:57
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya 00:57