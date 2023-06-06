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Beşiktaş yıldız isme veda etti!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta deneyimli oyuncu Atiba Hutchinson ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 40 yaşındaki oyuncuya veda etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 21:05 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 21:17
Beşiktaş yıldız isme veda etti!

Beşiktaş'ta deneyimli oyuncu Atiba Hutchinson ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 40 yaşındaki oyuncuya veda etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson'la olan sözleşmemiz, Futbol A Takımımızın Konyaspor'la oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından sona erecek.

Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi.

Atiba Hutchinson, takımımıza hitaben yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli emekçilerimiz; 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, Futbol A Takımımızın kazandığı üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson'a emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.



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