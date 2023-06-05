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Redmond ve Saiss yok

Beşiktaş, Süper Lig'in son maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Saiss ve Redmond, Konya sınavında forma giyemeyecek. Öte yandan Redmond ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Duhuliye.com'da siyah beyazlı yöneticilerin "Redmond'un transfer dolayısıyla oynamadığı" iddialarını yalanladığı yazıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Redmond ve Saiss yok
Beşiktaş, Süper Lig'in son maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Saiss ve Redmond, Konya sınavında forma giyemeyecek. Öte yandan Redmond ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Duhuliye.com'da siyah beyazlı yöneticilerin "Redmond'un transfer dolayısıyla oynamadığı" iddialarını yalanladığı yazıldı.
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