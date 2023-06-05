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Quaresma İstanbul’da

M.CİTY ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geleceğini belirten Quaresma, 2015-2016 sezonu şampiyonluğu sonrası oğlu Ricky ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Q7, "Bir zamanlar çok mutlu olduğum bir ülkede 8 gün! İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gidiyorum. Beşiktaş ve Türkiye her zaman kalbimde" diye yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Quaresma İstanbul’da
M.CİTY ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geleceğini belirten Quaresma, 2015-2016 sezonu şampiyonluğu sonrası oğlu Ricky ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Q7, "Bir zamanlar çok mutlu olduğum bir ülkede 8 gün! İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gidiyorum. Beşiktaş ve Türkiye her zaman kalbimde" diye yazdı.
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