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Merhaba Fernandes!

Her iki teknik adam döneminde de kadroya ilk yazılan isimler arasında yer alan Gedson Fernandes ise performansının yanı sıra iki haftada attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Gol konusunda kısır bir performans yaşayan Fernandes, Güneş'le birlikte gol atmaya başlayan oyunculardan biri oldu. A. Demirspor karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Fernandes, Kasımpaşa karşısında da Beşiktaş'ı müsabakada 1-0 öne taşıyan golü kaydetti. Siyah-beyazlı oyuncu aynı zamanda bu gollerle profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 2 hafta gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Merhaba Fernandes!
Her iki teknik adam döneminde de kadroya ilk yazılan isimler arasında yer alan Gedson Fernandes ise performansının yanı sıra iki haftada attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Gol konusunda kısır bir performans yaşayan Fernandes, Güneş'le birlikte gol atmaya başlayan oyunculardan biri oldu. A. Demirspor karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Fernandes, Kasımpaşa karşısında da Beşiktaş'ı müsabakada 1-0 öne taşıyan golü kaydetti. Siyah-beyazlı oyuncu aynı zamanda bu gollerle profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 2 hafta gol atma başarısı gösterdi.
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