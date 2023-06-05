Güneş’le savunmacılar da coştu

Güneş'li dönemde savunmada görev yapan isimler de golleriyle adından söz ettirdi. Tecrübeli stoper Saiss, bu sezonki tek golünü Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide G.Saray'a karşı atarken, Masuaku da 2 gollük katkı sağladı. Masuaku, Başakşehir deplasmanında da sahneye çıktı ve 2-0 galibiyetle biten maçta 1 gol attı.
Güneş'li dönemde savunmada görev yapan isimler de golleriyle adından söz ettirdi. Tecrübeli stoper Saiss, bu sezonki tek golünü Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide G.Saray'a karşı atarken, Masuaku da 2 gollük katkı sağladı. Masuaku, Başakşehir deplasmanında da sahneye çıktı ve 2-0 galibiyetle biten maçta 1 gol attı.