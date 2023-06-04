Haberler Beşiktaş Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan kanat oyuncusu, siyah-beyazlı kulüpte kalıp kalmayacağına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:05
Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond, özellikle ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi.

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 29 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Redmond, geleceğiyle ilgili The Athletic'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

"İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte olsun, hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum."

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

"Ama benim için iyi olan şey, sezon sonunda oturup ne olacağını düşünecek zamanımın olması."

Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

"Serbest bir oyuncu olacağım ve biraz rahatlayıp önümdeki seçenekleri değerlendirebilirim."

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