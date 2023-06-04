Redmond'dan çarpıcı sözler! "İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte..."

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond, özellikle ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi.
Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond, özellikle ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 29 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Redmond, geleceğiyle ilgili The Athletic'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İster Beşiktaş'ta, ister başka bir kulüpte olsun, hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum."
"Ama benim için iyi olan şey, sezon sonunda oturup ne olacağını düşünecek zamanımın olması."
"Serbest bir oyuncu olacağım ve biraz rahatlayıp önümdeki seçenekleri değerlendirebilirim."
"Geçen yaza kıyasla bu yaza çok daha iyi bir zihniyetle giriyorum."