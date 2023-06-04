Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı. "Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Güneş "TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir mi attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre var. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum" dedi.