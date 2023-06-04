Haberler Beşiktaş "Havuza kir mi attık!"

"Havuza kir mi attık!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı. "Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Güneş "TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir mi attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre var. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
"Havuza kir mi attık!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı. "Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Güneş "TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir mi attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre var. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine infial yaratacak isim! Taraftarlar isyan etti...
Hocalar kararını verdi! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının 11'leri
Juve'li golcü G.Saray'ın listesinde!
Transfer talepleri belli oldu! İşte G.Saray'dan istedikleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Fransız joker!
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki!
Yeni Kabine listesi Resmi Gazete'de!
LGS kaç net kaç puan 2023?
Deprem son dakika! 4 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:53
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:38
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! 00:29
Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! 00:29
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı 00:29
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:29
Daha Eski
Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! 00:29
Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! 00:29
PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! 00:29
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon 00:29
İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu 00:29
G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! 00:29