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TRANSFER HABERLERİ - Coutinho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu gündemine aldığı öne sürülmüştü. Brezilyalı yıldızdan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:39
TRANSFER HABERLERİ - Coutinho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Coutinho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Philippe Coutinho ismi ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Coutinho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Ancak Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldızın maaşı adeta el yakıyor.

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