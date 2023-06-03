TRANSFER HABERLERİ - Coutinho'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Philippe Coutinho ismi ortaya atıldı.
Ancak Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldızın maaşı adeta el yakıyor.
Philippe Coutinho, İngiliz ekibinden senelik 7.5 milyon Euro kazanıyor.
Coutinho bu sezon Aston Villa formasıyla 22 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 1 gol attı.