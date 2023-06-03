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Ofansif yönü zayıf

Hücum bölgesinde etkili olamayan Gedson’un ayrılığı için teknik direktör Güneş’ten izin çıktı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Ofansif yönü zayıf
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Gedson Fernandes... Şenol Güneş'in gelişi ile iyi bir hava yakalayan Portekizli futbolcuyu Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor. duhuliye.com'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı Gedson'un performansından memnun kalsa da satılmasında bir sakınca görmüyor, çünkü yıldız futbolcunun ofansif yanını yetersiz görüyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak. Gelecek tekliflerin Beşiktaş'ın hedeflediği rakama ulaşması halinde Gedson'la yollar ayrılacak.
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