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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ta Omar Colley ve Onur Bulut süre alamayacak. Beşiktaş kalan maçlarını alarak ligi 2. sırada tamamlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 17:10
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Aytaç, Fall, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk

OMAR COLLEY CEZALI ONUR BULUT SAKAT

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

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