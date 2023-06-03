Kartal’dan Ada ekiplerine takip

Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için Premier Lig'i takibe aldı. Geçen sezon da İngiltere'den pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu sezon da Ada'ya kamp kuracak. Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'den düşen Leicester, Leeds ve Southampton'ın oyuncularını yakından takip ederken, fırsat transferi için harekete geçmeyi planlıyor.
Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için Premier Lig'i takibe aldı. Geçen sezon da İngiltere'den pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu sezon da Ada'ya kamp kuracak. Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'den düşen Leicester, Leeds ve Southampton'ın oyuncularını yakından takip ederken, fırsat transferi için harekete geçmeyi planlıyor.