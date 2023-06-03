Haberler Beşiktaş Kartal’dan Ada ekiplerine takip

Kartal’dan Ada ekiplerine takip

Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için Premier Lig'i takibe aldı. Geçen sezon da İngiltere'den pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu sezon da Ada'ya kamp kuracak. Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'den düşen Leicester, Leeds ve Southampton'ın oyuncularını yakından takip ederken, fırsat transferi için harekete geçmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Kartal’dan Ada ekiplerine takip
Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için Premier Lig'i takibe aldı. Geçen sezon da İngiltere'den pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu sezon da Ada'ya kamp kuracak. Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'den düşen Leicester, Leeds ve Southampton'ın oyuncularını yakından takip ederken, fırsat transferi için harekete geçmeyi planlıyor.
DİĞER
İtalyan DJ Gianluca Vacchi ile Icardi şampiyonluğu kutladı
Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı
F.Bahçe'de Hollandalı yıldız için pazarlık zamanı!
Londra'da transfer görüşmesi! Timur ikna etmeye çalışıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a iyi haber! Listedeki 10 numara boşa çıktı
Beşiktaş'ın yıldızı için İngilizler devrede!
Deprem son dakika! 3 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:47
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:39
Transferde dev kapışma! 10 talip birden Transferde dev kapışma! 10 talip birden 00:07
G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! 00:07
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! 00:07
FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! 00:07
Daha Eski
Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! 00:07
Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... 00:07
Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' 00:07
Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Ünlü menajerden Icardi açıklaması! 00:06
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 00:06
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! 00:06