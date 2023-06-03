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Coutinho’nun maaşı el yakıyor

Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Philippe Coutinho ismi ortaya atıldı. Ancak Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldızın maaşı adeta el yakıyor. Philippe Coutinho, İngiliz ekibinden senelik 7.5 milyon euro kazanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Coutinho’nun maaşı el yakıyor
Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Philippe Coutinho ismi ortaya atıldı. Ancak Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldızın maaşı adeta el yakıyor. Philippe Coutinho, İngiliz ekibinden senelik 7.5 milyon euro kazanıyor.
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