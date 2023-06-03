Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Alanyaspor maçı TFF'ye tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar kritik mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Mücadele sonrası konuk ekipte teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum.