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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Alanyaspor maçı TFF'ye tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:49
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Alanyaspor maçı TFF'ye tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar kritik mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Mücadele sonrası konuk ekipte teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum.

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