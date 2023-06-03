Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.
Siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakza zorlanmıştı.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Alex Teixeira'yı haklı buldu ve Beşiktaş'ın oyuncuya 407 bin Euro ödeme yapmasına karar verdi.
Siyah-beyazlılar, 45 gün içinde Teixeira'ya 407 bin Euro'luk ödeme yapmazsa transfer yasağıyla karşı karşıya kalacak.