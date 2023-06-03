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Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Alex Teixeira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, ödenmeyen alacakları siyah-beyazıları şikayet eden Teixeira'yı haklı buldu. Beşiktaş, Teixeria'nın alacaklarını ödemezse transfer yasağı alacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 11:26
Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakza zorlanmıştı.

Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira, ödenmeyen alacakları nedeniyle siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.

Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Alex Teixeira'yı haklı buldu ve Beşiktaş'ın oyuncuya 407 bin Euro ödeme yapmasına karar verdi.

Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku! Transfer yasağı...

Siyah-beyazlılar, 45 gün içinde Teixeira'ya 407 bin Euro'luk ödeme yapmazsa transfer yasağıyla karşı karşıya kalacak.

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